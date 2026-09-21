Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703957
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х29
Вес, кг.
6.06

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок)

Hyundai HYV-C2575 выполнен в минималистичном чёрном дизайне и обеспечивает лёгкую и эффективную сухую уборку самых разных поверхностей. Мощность всасывания девайса достигает 380 Вт и регулируется с помощью специального переключателя, который предусмотрен наверху данной модели. Там же расположена удобная ручка, облегчающая перемещение. А по бокам Hyundai HYV-C2575 есть два колеса, тоже служащие этой цели. Устройство работает с контейнером для пыли. Ёмкость пылесборника прибора позволяет не опустошать его после каждой уборки. Объём, которым она обладает, составляет 3.5 л. Труба для всасывания Hyundai HYV-C2575 изготовлена по телескопической технологии, чтобы её длину можно было в любой момент поменять и подстроить под себя.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Потребляемая мощность, Вт
2220
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C2575 выполнен в минималистичном чёрном дизайне и обеспечивает лёгкую и эффективную сухую уборку самых разных поверхностей. Мощность всасывания девайса достигает 380 Вт и регулируется с помощью специального переключателя, который предусмотрен наверху данной модели. Там же расположена удобная ручка, облегчающая перемещение. А по бокам Hyundai HYV-C2575 есть два колеса, тоже служащие этой цели. Устройство работает с контейнером для пыли. Ёмкость пылесборника прибора позволяет не опустошать его после каждой уборки. Объём, которым она обладает, составляет 3.5 л. Труба для всасывания Hyundai HYV-C2575 изготовлена по телескопической технологии, чтобы её длину можно было в любой момент поменять и подстроить под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1мешок) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...