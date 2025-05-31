Пылесос Samsung VCC4520S3R
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S3R
Пылесос Samsung VCC4520S3R/XEV ? удобный и эффективный в уборке прибор мощностью 1600 Вт. Он легко скользит по любым поверхностям благодаря двум большим колесам. Прибор использует составную стальную трубу, которая вместе с сетевым шнуром увеличивает радиус действия до 9.2 м. Это позволяет убрать большое пространство от одной розетки. Для сбора пыли Samsung VCC4520S3R/XEV использует контейнер объемом 1.3 л. Он легко вынимается из корпуса для освобождения от мусора и так же легко устанавливается обратно. Благодаря разделению пылесборника на две камеры происходит двойная очистка от пыли и мусора, при которой в наружной камере задерживаются крупные частицы. Фильтрация НЕРА позволяет выпускать чистый воздух, лишенный споров пыльцы, аллергенов, плесени. Мощность всасывания 350 Вт обеспечивает высокую эффективность уборки. Устройство укомплектовано тремя насадками, что позволяет максимально комфортно справляться с пылью и мусором. Это насадка для пыли, универсальная щетка и щелевая насадка для труднодоступных мест.
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Достоинства:
Комментарий:
мощный,удобный,то что нужно,предыдущий тоже этой марки,но с мешками,как же я с ним намучилась,а тут вытряхнул контейнер,под краном ополоснул и красота
Достоинства:
Комментарий:
Этот бочонок прекрасно справляется со своими функциями
Достоинства:
Комментарий:
Классический вариант пылесоса. Работает отлично, сосёт качественно.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,один недостатка, слабенькая щётка
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился. Почистил шерстяной ковёр просто замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший пылесос. Я купила второй. рекомендую. смела берите
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме, очень понравился, удобный
Достоинства:
Комментарий:
шумноват, но работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший, мощный пылесос, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос нормальный такой уже был, тянет нормально все устраивает, упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Самсунг-качество проверенное временем.Покупал пылесос для мамы,у нас тоже Самсунг,не смог вспомнить сколько лет назад мы его покупали,до сих пор работает.
Достоинства:
Комментарий:
стоит своих денег..чистить нужно иначе не тянет
Достоинства:
Комментарий:
Единственное несоответствие вместо 1600. прислали 1400.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хорошо справляется с уборкой, брали в подарок маме, она быстро с ним разобралась! пришло всё целое и в срок!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший высасывает хорошо пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Всасывание хорошее. Хороший пылесос за свою цену)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный агрегат. Приобрёл на замену именно такому, который проработал с 2009 г. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, в работе пока не знаю как себя поведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Взял такой же на замену старому, только тот был синий и проработал лет так 13-15. Проворонили, стали лениться мыть фильтр двигателя, он и сдох (двигатель) :) Сразу этот заказал. Доволен, пипец! Яркий, Красный, как Феррари! И соссëëт так же)))) Цена-качество Класс! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос маме понравился. Компактный, лёгкий, мощный. Контейнер доя мусора легко вынимается и ставится на место. Единственный минус - нет выдвижной щёточки, не регулируется плотность прилегания щётки, и она слишком сильно присасывается к покрытию. Местами тяжело протянуть
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, жаль регулятора скорости нету.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,просто класс у меня такой был 12 лет служил верой и правдой надеюсь что этот так же прослужит рекомендую к покупке не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
прост, надёжен, производителен. рекомендую
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4520S3R
Достоинства:
Комментарий:
мощный,удобный,то что нужно,предыдущий тоже этой марки,но с мешками,как же я с ним намучилась,а тут вытряхнул контейнер,под краном ополоснул и красота
Достоинства:
Комментарий:
Этот бочонок прекрасно справляется со своими функциями
Достоинства:
Комментарий:
Классический вариант пылесоса. Работает отлично, сосёт качественно.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,один недостатка, слабенькая щётка
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился. Почистил шерстяной ковёр просто замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший пылесос. Я купила второй. рекомендую. смела берите
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме, очень понравился, удобный
Достоинства:
Комментарий:
шумноват, но работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший, мощный пылесос, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос нормальный такой уже был, тянет нормально все устраивает, упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Самсунг-качество проверенное временем.Покупал пылесос для мамы,у нас тоже Самсунг,не смог вспомнить сколько лет назад мы его покупали,до сих пор работает.
Достоинства:
Комментарий:
стоит своих денег..чистить нужно иначе не тянет
Достоинства:
Комментарий:
Единственное несоответствие вместо 1600. прислали 1400.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хорошо справляется с уборкой, брали в подарок маме, она быстро с ним разобралась! пришло всё целое и в срок!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший высасывает хорошо пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Всасывание хорошее. Хороший пылесос за свою цену)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный агрегат. Приобрёл на замену именно такому, который проработал с 2009 г. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, в работе пока не знаю как себя поведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Взял такой же на замену старому, только тот был синий и проработал лет так 13-15. Проворонили, стали лениться мыть фильтр двигателя, он и сдох (двигатель) :) Сразу этот заказал. Доволен, пипец! Яркий, Красный, как Феррари! И соссëëт так же)))) Цена-качество Класс! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос маме понравился. Компактный, лёгкий, мощный. Контейнер доя мусора легко вынимается и ставится на место. Единственный минус - нет выдвижной щёточки, не регулируется плотность прилегания щётки, и она слишком сильно присасывается к покрытию. Местами тяжело протянуть
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, жаль регулятора скорости нету.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,просто класс у меня такой был 12 лет служил верой и правдой надеюсь что этот так же прослужит рекомендую к покупке не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
прост, надёжен, производителен. рекомендую