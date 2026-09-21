Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный
Hyundai HYV-C3955 – это эргономичный пылесос в футуристичном дизайне, который отлично справляется с сухой уборкой любой поверхности. Фильтрующая система прибора построена на технологии циклона. Она обеспечивает тонкое очищение поступающего в шланг воздуха от любых частиц пыли – даже самых маленьких. Однако девайс легко справляется и с более крупным мусором, для этого его мотор может выдавать до 380 Вт мощности. Её можно варьировать в зависимости от потребностей и ситуации. Регулятор для этого расположен на верхней части корпуса данной модели. Общая мощность пылесоса – 2200 Вт. В любом из выбранных режимов работы он не издаёт много шума – до 79 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли и имеет пылесборник объёмом 3 л, которого хватит на несколько уборок. Труба для всасывания Hyundai HYV-C3955 имеет эргономичное строение и раскладывается по телескопическому принципу, чтобы длину можно было легко регулировать в зависимости от задач и мест, требующих очистки. Для повышения функциональности пылесоса в комплекте с ним поставляется сразу 3 различные насадки. Каждая из них имеет собственные особенности. Шнур питания Hyundai HYV-C3955 выполнен с оптимальной для уборки длиной 5 м. Она позволяет не стоять слишком близко к розетке, но при этом провод не путается под ногами. Для удобства кабель можно смотать на встроенную катушку по нажатию всего одной кнопки на корпусе из лёгкого и прочного пластика. Для эргономичного перемещения он оснащён парой больший колес по бокам и двумя рукоятками на передней и верхней частях корпуса. В наборе с Hyundai HYV-C3955 идёт подробное руководство по эксплуатации на русском языке. Оно исчерпывающе ответит на любые возможные вопросы, связанные с использованием прибора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитПылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
-
В наличииЦена 5 150 руб. 9 360 руб.1288 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитПылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5251V3R/XEV
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21A0SB
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитПылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M257AWR
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный