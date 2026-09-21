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Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный

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Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 1
Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 2
Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 3
Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 4
Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702171
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный

Пылесос StarWind в чёрном цвете сочетает мощность и удобство для повседневной сухой уборки. Мощность всасывания 350 Вт помогает эффективно собирать загрязнения, а потребляемая мощность 2000 Вт обеспечивает уверенную работу устройства. Телескопическая труба всасывания позволяет подобрать удобную длину под рост пользователя. Вес 4,5 кг делает пылесос достаточно лёгким для перемещения по дому, а сетевой шнур длиной 4 м обеспечивает свободу действий во время уборки. Уровень шума составляет 79 дБ.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос StarWind в чёрном цвете сочетает мощность и удобство для повседневной сухой уборки. Мощность всасывания 350 Вт помогает эффективно собирать загрязнения, а потребляемая мощность 2000 Вт обеспечивает уверенную работу устройства. Телескопическая труба всасывания позволяет подобрать удобную длину под рост пользователя. Вес 4,5 кг делает пылесос достаточно лёгким для перемещения по дому, а сетевой шнур длиной 4 м обеспечивает свободу действий во время уборки. Уровень шума составляет 79 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Starwind SCV5630 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт бирюзовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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