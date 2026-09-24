Top.Mail.Ru
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 1
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 2
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 3
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 4
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 5
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 6
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 7
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 8
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 9
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 9
  • Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
поворот шланга на 360 град., радиус действия 9.2 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х31
Вес, кг.
6.8

Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black

Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку, не занимает много места отличается долговечностью эффективностью работы. Уникальная двухкамерная система Twin Chamber System компании Samsung включает две рабочие камеры, благодаря чему повышается эффективность чистки и сохранение высокой мощности всасывания. Поскольку частицы пыли увлекаются вихревым потоком воздух во внутреннюю камеру, частицы мусора удаляются из потока под действием центробежных сил. В результате крупные частицы пыли и мусора остаются во внешней камере и легко удаляются при опустошении пылесборника. Система позволяет сократить время на трудоемкую процедуру удаления собранной пыли из пылесоса и покупку запасных мешков для сбора пыли.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
поворот шланга на 360 град., радиус действия 9.2 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку, не занимает много места отличается долговечностью эффективностью работы. Уникальная двухкамерная система Twin Chamber System компании Samsung включает две рабочие камеры, благодаря чему повышается эффективность чистки и сохранение высокой мощности всасывания. Поскольку частицы пыли увлекаются вихревым потоком воздух во внутреннюю камеру, частицы мусора удаляются из потока под действием центробежных сил. В результате крупные частицы пыли и мусора остаются во внешней камере и легко удаляются при опустошении пылесборника. Система позволяет сократить время на трудоемкую процедуру удаления собранной пыли из пылесоса и покупку запасных мешков для сбора пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...