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Пылесос VITEK VT-1842 купить с доставкой в Москве
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Пылесос VITEK VT-1842

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Пылесос VITEK VT-1842 - фото 1
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 2
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 3
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Пылесос VITEK VT-1842 - фото 5
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 6
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 7
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Пылесос VITEK VT-1842 - фото 10
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 11
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 12
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 13
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 14
Пылесос VITEK VT-1842 - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 1
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 2
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 3
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 4
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 5
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 6
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 7
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 8
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 9
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 10
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 11
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 12
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 13
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 14
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 15
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 16
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 17
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 18
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 19
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 20
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 21
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 22
  • Пылесос VITEK VT-1842 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704050
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
4.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х27
Вес, кг.
6.5

Описание товара Пылесос VITEK VT-1842

VITEK VT-1842 - мощный пылесос с циклонным фильтром, который отлично справится с сухой уборкой в доме. Устройство оснащено телескопической трубой всасывания, которая легко подстраивается по длине под каждого пользователя, обеспечивая максимальный комфорт во время уборки

Отзывы о товаре Пылесос VITEK VT-1842




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
4.7
Страна производитель
Китай
Описание
VITEK VT-1842 - мощный пылесос с циклонным фильтром, который отлично справится с сухой уборкой в доме. Устройство оснащено телескопической трубой всасывания, которая легко подстраивается по длине под каждого пользователя, обеспечивая максимальный комфорт во время уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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