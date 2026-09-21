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Пылесос Starwind SCV2555 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт черный/синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV2555 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт черный/синий

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Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 1
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 2
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 3
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 4
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 5
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 6
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 7
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 8
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 9
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 10
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 11
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 12
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 13
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 14
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 15
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 16
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 17
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 18
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 19
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 20
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 21
Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 14
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 15
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 16
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 17
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 18
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 19
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 20
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 21
  • Пылесос Starwind SCV2555 2500Вт черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702173
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2555
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х31
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Starwind SCV2555 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт черный/синий

Пылесос Starwind SCV2555 предназначен для сухой уборки жилых и офисных помещений. Подходит для всех типов полового покрытия. В комплект входят насадка для пола и ковров, щелевая насадка в виде щетки. Мощность прибора – 2500 Вт, что оптимально для тщательной уборки и экономии электроэнергии.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV2555 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт черный/синий




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2555
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Развернуть
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCV2555 предназначен для сухой уборки жилых и офисных помещений. Подходит для всех типов полового покрытия. В комплект входят насадка для пола и ковров, щелевая насадка в виде щетки. Мощность прибора – 2500 Вт, что оптимально для тщательной уборки и экономии электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Starwind SCV2555 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт черный/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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