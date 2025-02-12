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Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue

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Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 1
Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 2
Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 3
Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 180557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
5 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Размеры в упаковке, см
50х30х30
Вес, кг.
4.3

Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue

Пылесос с контейнером для пыли Samsung SC4520 оснащён двухкамерной системой Twin Chamber System, за счёт которой в разы увеличивается качество и скорость уборки: мелкие частицы мусора под воздействием вихревого потока направляются во внутренний отсек, а крупные оседают во внешнем.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue

Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Эдуард Б.

Достоинства:


Комментарий:
Простой как автомат Калашникова и такой же надежный, и функциональный



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Описание
Пылесос с контейнером для пыли Samsung SC4520 оснащён двухкамерной системой Twin Chamber System, за счёт которой в разы увеличивается качество и скорость уборки: мелкие частицы мусора под воздействием вихревого потока направляются во внутренний отсек, а крупные оседают во внешнем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Эдуард Б.

Достоинства:


Комментарий:
Простой как автомат Калашникова и такой же надежный, и функциональный


Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - купить по цене 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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