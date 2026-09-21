Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный
Пылесос Hyundai HYV-C3950 – это вариативный инструмент для сухой уборки, выполненный в оригинальном черно-зелёном дизайне и футуристичном форм-факторе. Для того, чтобы справляться с грязью и пылью, независимо от её плотности, размера и массы, девайс оснащён двигателем мощностью 2220 Вт, но непосредственно на само всасывание работает 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро и эффективно наводить порядок на любой поверхности. Для повышения вариативности использования, параметр можно менять с помощью специального кругового регулятора на верхней части корпуса. Для его изготовления был выбран прочный, надежный, но лёгкий пластик. Благодаря его небольшому весу пылесос удобно перемещать, этому способствует наличие у него пары колес и удобной рукояти. При этом в любом режиме шум от применения данной модели не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3950 использует технологию циклона для очистки воздуха от любой пыли и удержания её внутри. При этом девайс работает с контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3 л. Ёмкость позволяет проводить несколько уборок перед тем, как её нужно будет опустошить. Труба Hyundai HYV-C3950 обладает телескопической конструкцией. Её легко можно сложить или разложить до необходимой длины. Для неё в комплекте поставляется сразу 3 насадки. Каждая из них обладает собственным функционалом и решает собственный пул задач. Провод питания Hyundai HYV-C3950 имеет оптимальную для уборки длину 5 м. С одной стороны, её хватает, чтобы не привязываться слишком близко к розетке, с другой – кабель не будет мешать под ногами. Для шнура внутри Hyundai HYV-C3950 предусмотрена катушка. Сматывание на неё срабатывает в автоматическом режиме по нажатию специальной кнопки.
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