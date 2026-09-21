Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Мощность всасывания, Вт
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704014
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
циклонная система фильтрации
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х33
Вес, кг.
6.9
Описание товара Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный
Пылесос VITEK мощностью всасывания 450 Вт легко справится даже с самым въедливым мусором. При этом потребляет всего 200 Вт — экономичное решение для ежедневной уборки. Удобный регулятор мощности расположен прямо на корпусе — выбирайте подходящий режим за секунду. Вместо привычных мешков — современный контейнер: очищается быстро и просто, никаких хлопот с покупкой сменных расходников. Телескопическая труба упрощает уборку под мебелью и в труднодоступных уголках. Пятиметровый шнур даёт свободу перемещения по комнате. Стильный дизайн в чёрно-синей гамме добавит яркий штрих интерьеру.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
циклонная система фильтрации
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос VITEK мощностью всасывания 450 Вт легко справится даже с самым въедливым мусором. При этом потребляет всего 200 Вт — экономичное решение для ежедневной уборки. Удобный регулятор мощности расположен прямо на корпусе — выбирайте подходящий режим за секунду. Вместо привычных мешков — современный контейнер: очищается быстро и просто, никаких хлопот с покупкой сменных расходников. Телескопическая труба упрощает уборку под мебелью и в труднодоступных уголках. Пятиметровый шнур даёт свободу перемещения по комнате. Стильный дизайн в чёрно-синей гамме добавит яркий штрих интерьеру.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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