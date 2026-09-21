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Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный

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Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 1
Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 2
Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Мощность всасывания, Вт
450
  • Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704014
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
циклонная система фильтрации
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х33
Вес, кг.
6.9

Описание товара Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный

Пылесос VITEK мощностью всасывания 450 Вт легко справится даже с самым въедливым мусором. При этом потребляет всего 200 Вт — экономичное решение для ежедневной уборки. Удобный регулятор мощности расположен прямо на корпусе — выбирайте подходящий режим за секунду. Вместо привычных мешков — современный контейнер: очищается быстро и просто, никаких хлопот с покупкой сменных расходников. Телескопическая труба упрощает уборку под мебелью и в труднодоступных уголках. Пятиметровый шнур даёт свободу перемещения по комнате. Стильный дизайн в чёрно-синей гамме добавит яркий штрих интерьеру.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1829 1800Вт синий/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щётка для пола/ковровых покрытий, щелевая насадка 2-в-1
Цвет
черный, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
циклонная система фильтрации
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK мощностью всасывания 450 Вт легко справится даже с самым въедливым мусором. При этом потребляет всего 200 Вт — экономичное решение для ежедневной уборки. Удобный регулятор мощности расположен прямо на корпусе — выбирайте подходящий режим за секунду. Вместо привычных мешков — современный контейнер: очищается быстро и просто, никаких хлопот с покупкой сменных расходников. Телескопическая труба упрощает уборку под мебелью и в труднодоступных уголках. Пятиметровый шнур даёт свободу перемещения по комнате. Стильный дизайн в чёрно-синей гамме добавит яркий штрих интерьеру.
Самовывоз
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Отзывы


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