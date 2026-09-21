Top.Mail.Ru
Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 1
Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 2
Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х29
Вес, кг.
5.1

Описание товара Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный

Пылесос VITEK сочетает компактность и мощность: 250 Вт всасывания позволяют легко справляться с пылью и мусором на любой поверхности. Благодаря телескопической трубе добраться до труднодоступных мест становится проще, а контейнер для сбора пыли исключает возню с мешками — практично и современно. Регулятор мощности на корпусе помогает выбрать оптимальный режим уборки, делая аппарат универсальным для разных комнат и задач. Потребляемая мощность 1600 Вт обеспечивает стабильную работу, а 5-метровый сетевой шнур даёт нужную свободу передвижения. Эргономичный дизайн, стильный чёрный цвет и вес 5,8 кг делают этот пылесос отличным выбором для ежедневной сухой уборки в доме или офисе.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK сочетает компактность и мощность: 250 Вт всасывания позволяют легко справляться с пылью и мусором на любой поверхности. Благодаря телескопической трубе добраться до труднодоступных мест становится проще, а контейнер для сбора пыли исключает возню с мешками — практично и современно. Регулятор мощности на корпусе помогает выбрать оптимальный режим уборки, делая аппарат универсальным для разных комнат и задач. Потребляемая мощность 1600 Вт обеспечивает стабильную работу, а 5-метровый сетевой шнур даёт нужную свободу передвижения. Эргономичный дизайн, стильный чёрный цвет и вес 5,8 кг делают этот пылесос отличным выбором для ежедневной сухой уборки в доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Vitek VT-1838 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...