Пылесос VITEK VT-1839 Midnight
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Характеристики
Описание товара Пылесос VITEK VT-1839 Midnight
Пылесос VITEK — это надёжный помощник для быстрой и качественной сухой уборки. Благодаря высокой мощности всасывания 200 Вт и потребляемой мощности 1200 Вт легко справляется с пылью и мусором на разных покрытиях. Телескопическая труба упрощает доступ в труднодоступные места, а длина сетевого шнура 5 метров даёт свободу движений без постоянной смены розеток. Контейнерный тип пылесборника избавляет от лишних хлопот с пакетами — обслуживание занимает минимум времени. Эргономичный регулятор мощности на корпусе позволяет адаптировать силу всасывания под ваши задачи. Стильный чёрный цвет делает пылесос лаконичным дополнением к современному интерьеру. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость и сравнительную лёгкость транспортировки по дому.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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