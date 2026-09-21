Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий
Пылесос Hyundai HYV-C2575 поможет навести порядок в любом помещении за самое короткое время. Система фильтрации, которой оснащена данная модель, называется мультициклон. Она содержит несколько частей, улавливающих пыль и грязь разного размера. Благодаря её наличию пылесос обеспечивает качественную сухую уборку в самые сжатые сроки и с минимальными усилиями. Мотор устройства работает на общей мощности 2000 Вт, при этом 380 Вт используется непосредственно для всасывания. Упомянутый параметр поддается варьированию в зависимости от потребностей. Чтобы уменьшить или увеличить силу, с которой Hyundai HYV-C2575 улавливает мусор, достаточно покрутить небольшое колесо на верхней части его прочного и лёгкого пластикового корпуса влево или вправо. Hyundai HYV-C2575 работает со специальным контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3.5 л и не заполняется полностью после одного использования.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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