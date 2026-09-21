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Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий

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Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703808
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
место для хранения насадок
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х29
Вес, кг.
6.46

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий

Пылесос Hyundai HYV-C2575 поможет навести порядок в любом помещении за самое короткое время. Система фильтрации, которой оснащена данная модель, называется мультициклон. Она содержит несколько частей, улавливающих пыль и грязь разного размера. Благодаря её наличию пылесос обеспечивает качественную сухую уборку в самые сжатые сроки и с минимальными усилиями. Мотор устройства работает на общей мощности 2000 Вт, при этом 380 Вт используется непосредственно для всасывания. Упомянутый параметр поддается варьированию в зависимости от потребностей. Чтобы уменьшить или увеличить силу, с которой Hyundai HYV-C2575 улавливает мусор, достаточно покрутить небольшое колесо на верхней части его прочного и лёгкого пластикового корпуса влево или вправо. Hyundai HYV-C2575 работает со специальным контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3.5 л и не заполняется полностью после одного использования.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2575 2000Вт серебристый/темно-синий




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
место для хранения насадок
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Hyundai HYV-C2575 поможет навести порядок в любом помещении за самое короткое время. Система фильтрации, которой оснащена данная модель, называется мультициклон. Она содержит несколько частей, улавливающих пыль и грязь разного размера. Благодаря её наличию пылесос обеспечивает качественную сухую уборку в самые сжатые сроки и с минимальными усилиями. Мотор устройства работает на общей мощности 2000 Вт, при этом 380 Вт используется непосредственно для всасывания. Упомянутый параметр поддается варьированию в зависимости от потребностей. Чтобы уменьшить или увеличить силу, с которой Hyundai HYV-C2575 улавливает мусор, достаточно покрутить небольшое колесо на верхней части его прочного и лёгкого пластикового корпуса влево или вправо. Hyundai HYV-C2575 работает со специальным контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3.5 л и не заполняется полностью после одного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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