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Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G8808

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Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703871
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х19
Вес, кг.
1.47

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8808

Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8808




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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