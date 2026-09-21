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Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный

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Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 1
Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 2
Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 3
Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 4
Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
  • Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 1
  • Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 2
  • Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 3
  • Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 4
  • Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703672
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-миксер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х11
Вес, г.
900

Описание товара Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный

Ручной миксер, мощность 300 Вт, количество скоростей 5, режим смешивания турборежим, кнопка выброса насадок, насадки: венчики для взбивания, для теста.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
нет
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-миксер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной миксер, мощность 300 Вт, количество скоростей 5, режим смешивания турборежим, кнопка выброса насадок, насадки: венчики для взбивания, для теста.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер ручной Maxwell MW-1357 R 300Вт красный - стоимость товара 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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