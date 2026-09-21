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Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный

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Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 1
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 2
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 3
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 4
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 5
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 6
Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
4
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 1
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 2
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 3
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 4
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 5
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 6
  • Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703874
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.23

Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный

Ручной миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1424 BK 700Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Нет
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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