Фен Vitek VT-8222 2200Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Vitek VT-8222 2200Вт
Фен Vitek VT-8222 оптимально подходит для сушки волос, создания укладки, выпрямления вьющихся локонов и подкручивания прямых. На прочном корпусе, изготовленном из качественных материалов, предусмотрена петелька для подвешивания модели на крючок. Потребляемая мощность устройства составляет 2200 Вт, чего достаточно для эффективной работы мотора, который создает воздушный поток с высокой скоростью. Пользователь может выбрать один из трех имеющихся температурных режимов свой, максимально подходящий.Фен Vitek VT-8222 активируется с помощью кнопок. Поскольку регулятор расположен спереди на корпусе, настраивать параметры можно прямо в процессе сушки. Посредством насадки-концентратора струя воздуха поступает направленно. За счет турмалинового покрытия при нагревании выделяются отрицательно заряженные ионы. Это способствует поддержанию естественного блеска волос, делает локоны гладкими. На завершающем этапе укладки рекомендуется воспользоваться «Холодным обдувом» для надежной фиксации.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
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