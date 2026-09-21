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Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый

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Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 1
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 2
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 3
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 4
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 5
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 6
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 7
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 8
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 9
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 10
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 11
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 12
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 13
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 14
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 15
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 16
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 17
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 18
Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 3
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 4
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 5
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 6
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 7
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 8
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 9
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 10
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 11
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 12
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 13
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 14
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 15
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 16
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 17
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 18
  • Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703502
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
белый, серый
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
150
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
функция разбрызгивания
Габариты без упаковки
0.315x0.135x0.173 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый

Идеально отгладить одежду из любого вида ткани поможет вам утюг Vitek VT-8356 с максимальной мощностью 2600 Вт. Чтобы минимизировать воздействие на самые деликатные ткани, в приборе имеется удобная функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар — 150 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 280 мл. Отдельно следует отметить подошву утюга с уникальным керамическим покрытием, обеспечивающим сверхлегкое скольжение по ткани без малейших повреждений. Благодаря функции «антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором невероятно комфортно. Оставили утюг на доске и ушли на работу? Не беда: устройство отключается автоматически, если оставить его без движения. Купите утюг VITEK VT-8356, чтобы не просто гладить одежду, но и бережно ухаживать за ней.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
белый, серый
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
150
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
функция разбрызгивания
Габариты без упаковки
0.315x0.135x0.173 м
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально отгладить одежду из любого вида ткани поможет вам утюг Vitek VT-8356 с максимальной мощностью 2600 Вт. Чтобы минимизировать воздействие на самые деликатные ткани, в приборе имеется удобная функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар — 150 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 280 мл. Отдельно следует отметить подошву утюга с уникальным керамическим покрытием, обеспечивающим сверхлегкое скольжение по ткани без малейших повреждений. Благодаря функции «антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором невероятно комфортно. Оставили утюг на доске и ушли на работу? Не беда: устройство отключается автоматически, если оставить его без движения. Купите утюг VITEK VT-8356, чтобы не просто гладить одежду, но и бережно ухаживать за ней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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