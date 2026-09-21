Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-8356 2600Вт белый/серый
Идеально отгладить одежду из любого вида ткани поможет вам утюг Vitek VT-8356 с максимальной мощностью 2600 Вт. Чтобы минимизировать воздействие на самые деликатные ткани, в приборе имеется удобная функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар — 150 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 280 мл. Отдельно следует отметить подошву утюга с уникальным керамическим покрытием, обеспечивающим сверхлегкое скольжение по ткани без малейших повреждений. Благодаря функции «антикапля», системе самоочистки и встроенной защите от накипи пользоваться прибором невероятно комфортно. Оставили утюг на доске и ушли на работу? Не беда: устройство отключается автоматически, если оставить его без движения. Купите утюг VITEK VT-8356, чтобы не просто гладить одежду, но и бережно ухаживать за ней.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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