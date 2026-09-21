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Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый купить с доставкой в Москве
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Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый

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Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 1
Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 2
Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 3
Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 4
Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 5
Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 1
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 2
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 3
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 4
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 5
  • Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703493
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х12
Вес, кг.
1.11

Описание товара Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый

Быстро и эффективно отгладить платье или деловой костюм поможет утюг MAXWELL MW-3006, имеющий несколько температурных режимов. Максимальная мощность прибора — 2400 Вт. Подошва утюга имеет антипригарное керамическое покрытие, обеспечивающее легкое скольжение по любой ткани. Если есть необходимость, воспользуйтесь режимом вертикального отпаривания. Емкость резервуара для воды — 200 мл. Особому комфорту в использовании прибора способствует шаровое крепление шнура длиной 1,8 м.

Отзывы о товаре Утюг Maxwell MW-3006 2400Вт белый/бордовый




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и эффективно отгладить платье или деловой костюм поможет утюг MAXWELL MW-3006, имеющий несколько температурных режимов. Максимальная мощность прибора — 2400 Вт. Подошва утюга имеет антипригарное керамическое покрытие, обеспечивающее легкое скольжение по любой ткани. Если есть необходимость, воспользуйтесь режимом вертикального отпаривания. Емкость резервуара для воды — 200 мл. Особому комфорту в использовании прибора способствует шаровое крепление шнура длиной 1,8 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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