Смартфон POCO C71 4/128Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO C71 4/128Gb Blue
POCO C71 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.88 дюймов и разрешением 1640x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 Go, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO C71 оснащен процессором Unisoc T7250, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5200 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Теги товара: 128 GB, Синий, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника
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