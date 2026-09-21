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Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый

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Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 1
Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 2
Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 3
Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Обслуживаемая площадь, м?
20
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
15 часов
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702859
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Комлектация
Увлажнитель, щеточка для чистки, руководство по эксплуатации
Индикация
отсутствия воды
Обслуживаемая площадь, м?
20
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
200
Функция ароматизации
да
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
15 часов
Габаритные размеры
217х153х276 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х18
Вес, кг.
1.47

Описание товара Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый

Очистители и увлажнители воздуха BQ представляют собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Это устройство, отличающееся стильным белым дизайном, предназначено для увлажнения и ароматизации воздуха в помещениях площадью до 20 м?. Легкий и компактный, с весом всего 1,15 кг, этот ультразвуковой увлажнитель воздуха обеспечивает экономичное потребление энергии, потребляя всего 23 Вт. Прибор оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 3 литра, что позволяет ему работать длительное время, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении. С расходом воды 200 мл/ч, увлажнитель BQ эффективно справляется с сухостью воздуха, создавая комфортные условия для дыхания и улучшая общее самочувствие. Дополнительная функция ароматизации позволяет наполнить воздух вашими любимыми ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Благодаря универсальной установке, вы можете разместить увлажнитель как на пол, так и на стол, что делает его удобным в использовании в любом интерьере. Бренд BQ, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долгую службу устройства и ваше максимальное удовлетворение от его использования.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Комлектация
Увлажнитель, щеточка для чистки, руководство по эксплуатации
Индикация
отсутствия воды
Обслуживаемая площадь, м?
20
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
200
Функция ароматизации
да
Развернуть
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
15 часов
Габаритные размеры
217х153х276 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Очистители и увлажнители воздуха BQ представляют собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Это устройство, отличающееся стильным белым дизайном, предназначено для увлажнения и ароматизации воздуха в помещениях площадью до 20 м?. Легкий и компактный, с весом всего 1,15 кг, этот ультразвуковой увлажнитель воздуха обеспечивает экономичное потребление энергии, потребляя всего 23 Вт. Прибор оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 3 литра, что позволяет ему работать длительное время, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении. С расходом воды 200 мл/ч, увлажнитель BQ эффективно справляется с сухостью воздуха, создавая комфортные условия для дыхания и улучшая общее самочувствие. Дополнительная функция ароматизации позволяет наполнить воздух вашими любимыми ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Благодаря универсальной установке, вы можете разместить увлажнитель как на пол, так и на стол, что делает его удобным в использовании в любом интерьере. Бренд BQ, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долгую службу устройства и ваше максимальное удовлетворение от его использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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