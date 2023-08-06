Top.Mail.Ru
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 1
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 2
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 3
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 4
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 5
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 6
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 7
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 8
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 9
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 10
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 11
Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
30 ч
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 1
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 2
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 3
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 4
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 5
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 6
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 7
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 8
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 9
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 10
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 11
  • Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621307
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
30 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х23
Вес, кг.
3

Описание товара Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU)

Внутренняя поверхность резервуара для воды сделана из антимикробного материала с ионами серебра. Эта технология обеспечивает чистоту источника воды и тумана, защищая ваше здоровье. Встроенный керамический распылитель превращает воду в туман из мельчайших капель с производительностью 300 мл* в час. Помещение хорошо увлажняется, а ваша кожа наполняется энергией. Увлажнитель воздуха Xiaomi Humidifier 2 Lite оснащен мотором с низким уровнем шума. Даже при работе в усиленном режиме он составляет менее 38 дБ(A). С этим устройством вы всегда сможете спать спокойно.

Отзывы о товаре Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU)

Источник: Яндекс Маркет
06.08.2023
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар, пользуемся с удовольствием...



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
30 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренняя поверхность резервуара для воды сделана из антимикробного материала с ионами серебра. Эта технология обеспечивает чистоту источника воды и тумана, защищая ваше здоровье. Встроенный керамический распылитель превращает воду в туман из мельчайших капель с производительностью 300 мл* в час. Помещение хорошо увлажняется, а ваша кожа наполняется энергией. Увлажнитель воздуха Xiaomi Humidifier 2 Lite оснащен мотором с низким уровнем шума. Даже при работе в усиленном режиме он составляет менее 38 дБ(A). С этим устройством вы всегда сможете спать спокойно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2023
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар, пользуемся с удовольствием...


Увлажнитель Xiaomi Humidifier 2 Lite (BHR6605EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...