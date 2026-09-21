Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый
Недорогой ультразвуковой увлажнитель воздуха NEOCLIMA Vision-2.5L Black создаст комфортный микроклимат в доме, квартире и офисе, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении во время отопительного сезона и жаркого лета. А также создаст комфортную атмосферу для растений и цветов. Почти бесшумный [до 35 дБ] и безопасный для ребенка. Современный дизайн позволит увлажнителю вписаться в любой интерьер. Ультразвуковой увлажнитель NEOCLIMA Vision-2.5L Black распыляет воду на ультра-мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздух через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении без капель и налета на мебели и технике.
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