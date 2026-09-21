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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703053
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, кг.
1.05

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый

Недорогой ультразвуковой увлажнитель воздуха NEOCLIMA Vision-2.5L Black создаст комфортный микроклимат в доме, квартире и офисе, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении во время отопительного сезона и жаркого лета. А также создаст комфортную атмосферу для растений и цветов. Почти бесшумный [до 35 дБ] и безопасный для ребенка. Современный дизайн позволит увлажнителю вписаться в любой интерьер. Ультразвуковой увлажнитель NEOCLIMA Vision-2.5L Black распыляет воду на ультра-мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздух через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении без капель и налета на мебели и технике.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima Vision LED 2.5L, объем 2.5л, LED, сенсор белый




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Недорогой ультразвуковой увлажнитель воздуха NEOCLIMA Vision-2.5L Black создаст комфортный микроклимат в доме, квартире и офисе, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении во время отопительного сезона и жаркого лета. А также создаст комфортную атмосферу для растений и цветов. Почти бесшумный [до 35 дБ] и безопасный для ребенка. Современный дизайн позволит увлажнителю вписаться в любой интерьер. Ультразвуковой увлажнитель NEOCLIMA Vision-2.5L Black распыляет воду на ультра-мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздух через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении без капель и налета на мебели и технике.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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