Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703048
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х22х22
Вес, кг.
1.2
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Neoclima NHL-4W имеет объем бака 4 л, что позволяет устройству работать на протяжении всего дня без дозаправки. LED-дисплей отображает уровень заданной влажности, скорость работы. Имеется автоматическое выключение при отсутствии воды. Интересное решение для любого интерьера - «гейзерная» LED-подсветка различных цветов.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Neoclima NHL-4W имеет объем бака 4 л, что позволяет устройству работать на протяжении всего дня без дозаправки. LED-дисплей отображает уровень заданной влажности, скорость работы. Имеется автоматическое выключение при отсутствии воды. Интересное решение для любого интерьера - «гейзерная» LED-подсветка различных цветов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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