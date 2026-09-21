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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703048
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
30х22х22
Вес, кг.
1.2

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Neoclima NHL-4W имеет объем бака 4 л, что позволяет устройству работать на протяжении всего дня без дозаправки. LED-дисплей отображает уровень заданной влажности, скорость работы. Имеется автоматическое выключение при отсутствии воды. Интересное решение для любого интерьера - «гейзерная» LED-подсветка различных цветов.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Neoclima NHL-4W имеет объем бака 4 л, что позволяет устройству работать на протяжении всего дня без дозаправки. LED-дисплей отображает уровень заданной влажности, скорость работы. Имеется автоматическое выключение при отсутствии воды. Интересное решение для любого интерьера - «гейзерная» LED-подсветка различных цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-4W, объем 4л, LED, сенсор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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