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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый

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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
в автомобиль
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
280 мл/час
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720431
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Характеристики

Бренд
PRimera
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
в автомобиль
Цвет
белый
Комлектация
увлажнитель воздуха
Индикация
включения, отсутствия воды
Емкость резервуара для воды
6
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
280 мл/час
Габаритные размеры
195x350x195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х20
Вес, кг.
1.61

Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый

Доступный по стоимости ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA обладает интересным внешним видом. Благодаря этому он впишется в любой интерьер. Он отличается простым и понятным механическим управлением. Производительность устройства 280 мл/час. Оно подходит для помещений, чья площадь до 20 кв. м. Уровень шума во время работы не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды составляет 6 л. Устройство может непрерывно работать на протяжении 21 ч. Гигрометр у ультразвукового увлажнителя воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA отсутствует. Можно отрегулировать мощность пара устройства, а влажность поддерживается автоматически. При отсутствии воды прибор отключится, поскольку он оснащен индикатором отсутствия воды. Есть ароматизатор, который повышает функциональность прибора. Белый корпус выполнен из прочного, но легкого пластика, поэтому вся конструкция весит лишь 1,21 кг.



Теги товара: ультразвуковые, белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый




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Характеристики
Бренд
PRimera
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
в автомобиль
Цвет
белый
Комлектация
увлажнитель воздуха
Индикация
включения, отсутствия воды
Емкость резервуара для воды
6
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
280 мл/час
Развернуть
Габаритные размеры
195x350x195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Доступный по стоимости ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA обладает интересным внешним видом. Благодаря этому он впишется в любой интерьер. Он отличается простым и понятным механическим управлением. Производительность устройства 280 мл/час. Оно подходит для помещений, чья площадь до 20 кв. м. Уровень шума во время работы не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды составляет 6 л. Устройство может непрерывно работать на протяжении 21 ч. Гигрометр у ультразвукового увлажнителя воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA отсутствует. Можно отрегулировать мощность пара устройства, а влажность поддерживается автоматически. При отсутствии воды прибор отключится, поскольку он оснащен индикатором отсутствия воды. Есть ароматизатор, который повышает функциональность прибора. Белый корпус выполнен из прочного, но легкого пластика, поэтому вся конструкция весит лишь 1,21 кг.


Теги товара: ультразвуковые, белые
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Отзывы


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