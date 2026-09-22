Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-R1060-TA белый
Доступный по стоимости ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA обладает интересным внешним видом. Благодаря этому он впишется в любой интерьер. Он отличается простым и понятным механическим управлением. Производительность устройства 280 мл/час. Оно подходит для помещений, чья площадь до 20 кв. м. Уровень шума во время работы не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды составляет 6 л. Устройство может непрерывно работать на протяжении 21 ч. Гигрометр у ультразвукового увлажнителя воздуха PRIMERA HUP-R1060-TA отсутствует. Можно отрегулировать мощность пара устройства, а влажность поддерживается автоматически. При отсутствии воды прибор отключится, поскольку он оснащен индикатором отсутствия воды. Есть ароматизатор, который повышает функциональность прибора. Белый корпус выполнен из прочного, но легкого пластика, поэтому вся конструкция весит лишь 1,21 кг.
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, белые
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