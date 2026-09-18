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Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый

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Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 1
Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 2
Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 3
Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221579
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
1.33

Описание товара Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB37 повысит уровень влажности в помещении до рекомендуемого врачами уровня (40-60 %), благодаря чему у вас придёт в норму иммунитет, сон, концентрация внимания и самочувствие в целом. Кроме того, в доме будет образовываться меньше пыли и улучшится состояние комнатных растений.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый




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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB37 повысит уровень влажности в помещении до рекомендуемого врачами уровня (40-60 %), благодаря чему у вас придёт в норму иммунитет, сон, концентрация внимания и самочувствие в целом. Кроме того, в доме будет образовываться меньше пыли и улучшится состояние комнатных растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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