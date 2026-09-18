Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221579
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
1.33
Описание товара Увлажнитель воздуха Beurer LB37 20Вт (ультразвуковой) золотистый
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB37 повысит уровень влажности в помещении до рекомендуемого врачами уровня (40-60 %), благодаря чему у вас придёт в норму иммунитет, сон, концентрация внимания и самочувствие в целом. Кроме того, в доме будет образовываться меньше пыли и улучшится состояние комнатных растений.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB37 повысит уровень влажности в помещении до рекомендуемого врачами уровня (40-60 %), благодаря чему у вас придёт в норму иммунитет, сон, концентрация внимания и самочувствие в целом. Кроме того, в доме будет образовываться меньше пыли и улучшится состояние комнатных растений.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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