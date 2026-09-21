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Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный

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Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 1
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 2
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 3
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 4
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 5
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 6
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 7
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 8
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 9
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 10
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 11
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 12
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 13
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 14
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 15
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 16
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 17
Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Источник питания
сеть
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 1
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 2
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 3
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 4
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 5
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 6
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 7
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 8
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 9
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 10
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 11
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 12
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 13
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 14
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 15
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 16
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 17
  • Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700552
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х25
Вес, кг.
4.45

Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный

Мойка воздуха STARWIND SAW5530 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками.

Отзывы о товаре Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
32
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка воздуха STARWIND SAW5530 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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