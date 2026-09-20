Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL)
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite позволит дышать чистым и свежим воздухом без неприятных запахов и частичек пыли или пыльцы. Модель отличается высоким показателем CADR, достигающим 360 м?/ч, что позволяет ей за минуту непрерывной работы очищать до 6000 литров воздуха. Благодаря высокой скорости очистки чистота воздуха в доме будет держаться как можно дольше. Тройная фильтрация обеспечивает эффективное улавливание до 99.97% частиц размером 0.3 мкм, благодаря чему дым, пыль, пыльца, мелкая шерсть домашних животных и чешуйки кожи исчезнут из воздуха, позволив вам наслаждаться благоприятным микроклиматом в помещении. Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite поддерживает подключение к смартфону, после чего через приложение Mi Home или Xiaomi Home можно регулировать параметры работы устройства и отслеживать ресурс фильтра, чтобы не пропустить момент, когда его необходимо будет заменить. Прибор можно активировать голосовыми командами при помощи голосового помощника Alexa или Google.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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