Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]
Превосходный воздухоочиститель для маленьких помещений, детских комнат или отдельных рабочих мест: аппарат AF 20, оснащенный системой многократной фильтрации, очищает воздух в них от аллергенов, вредных веществ и возбудителей болезней. Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и алфавитно-цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM2.5 в мкг/м?), а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0.3 мкм составляет 99.95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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