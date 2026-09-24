Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YOGAhealthline 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%10 750 руб. 23 750 руб.
В наличии
Код товара: 696667
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 750 руб. -55%
23 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х31х31
Вес, кг.
4.9
Описание товара Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YOGAhealthline 2.0
Сила здоровья и непревзойденный комфорт каждый день. Увлажнитель - ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline 2.0 – продукт, способный создавать комфортные климатические условия для поддержания здоровья всех членов семьи, а также быть помощником и тренером при выполнении упражнений во время занятий фитнесом и практиками йога. EHU-3910D/3915D YOGAhealthline подходит для сохранения оптимальной влажности воздуха в квартире площадью до 65 м2 на протяжении 24 ч в сутки. Высокую производительность обеспечивает мембрана последнего поколения NanoActive. Вместительный бак объемом 9.4 л позволяет заливать воду всего 1 раз в сутки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 11 430 руб. 23 750 руб.2858 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 13 210 руб. 29 690 руб.3303 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 14 241 руб.3561 руб. в СплитМойка воздуха Ballu AW-350
-
В наличииЦена 19 941 руб.4986 руб. в СплитОхладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
-
В наличииЦена 20 891 руб. 23 040 руб.5223 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
-
В наличииЦена 24 080 руб.6020 руб. в СплитОчиститель воздуха Airgle AG25
-
В наличииЦена 32 230 руб.8058 руб. в СплитВоздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
Сила здоровья и непревзойденный комфорт каждый день. Увлажнитель - ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline 2.0 – продукт, способный создавать комфортные климатические условия для поддержания здоровья всех членов семьи, а также быть помощником и тренером при выполнении упражнений во время занятий фитнесом и практиками йога. EHU-3910D/3915D YOGAhealthline подходит для сохранения оптимальной влажности воздуха в квартире площадью до 65 м2 на протяжении 24 ч в сутки. Высокую производительность обеспечивает мембрана последнего поколения NanoActive. Вместительный бак объемом 9.4 л позволяет заливать воду всего 1 раз в сутки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YOGAhealthline 2.0 - данный товар вы можете купить по цене 10750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YOGAhealthline 2.0