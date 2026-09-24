Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
33 925 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-100 обеспечивает безопасное проветривание помещений площадью до 40 м2. Высокая производительность прибора - до 125 м3/час обеспечит кислородом до 4 человек. Для очистки воздуха в базовой комплектации установлена 2-ступенчатая система фильтрации - HD-Prefilter и фильтр HEPA класса H13, устраняющая загрязнители и аллергены. Керамический нагревательный элемент и климат контроль позволяют комфортно использовать прибор при температуре до -40С. А автоматический клапан закрывает воздуховод при отключении прибора. Стильный тканевый корпус и компактные размеры (264х352х160 мм) позволяют устройству гармонично вписаться в любой интерьер. Универсальный монтаж и скрытое подключение предоставляют возможность установить прибор как вертикально, так и горизонтально.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
-
В наличииЦена 39 120 руб.9780 руб. в СплитОчиститель воздуха Airgle AG300
-
В наличииЦена 57 561 руб. 65 430 руб.14391 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SP
-
В наличииЦена 60 401 руб. 68 980 руб.15101 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
-
В наличииЦена 66 757 руб. 76 220 руб.16690 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SMAX
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый