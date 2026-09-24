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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
66 757 руб.
76 220
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696650
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Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX
Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. В комплекте высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт, который подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99.9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2.5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (в комплекте) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. В комплекте высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт, который подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99.9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2.5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (в комплекте) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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