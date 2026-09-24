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Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) купить с доставкой в Москве
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Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)

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Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 1
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 2
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 3
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 4
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 5
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 6
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 7
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 8
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 9
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 10
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 11
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 12
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 13
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 14
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 15
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 16
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 17
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 18
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 19
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 20
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 21
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 22
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 23
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 24
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 25
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 26
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 27
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 28
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 29
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 30
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 31
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 32
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 33
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 34
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 35
Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 1
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 2
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 3
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 4
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 5
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 6
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 7
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 8
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 9
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 10
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 11
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 12
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 13
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 14
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 15
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 16
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 17
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 18
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 19
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 20
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 21
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 22
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 23
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 24
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 25
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 26
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 27
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 28
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 29
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 30
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 31
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 32
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 33
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 34
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 35
  • Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 230 руб. 
Начислим 516 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
32 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
48х29х26
Вес, кг.
2.5

Описание товара Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)

Очиститель воздуха Karcher AF 50 удаляет витающие в воздухе частицы пыли, загрязнения и другие аллергены. Мощности достаточно для обслуживания площади до 50 м?. Угольный фильтр нейтрализует посторонние запахи. Квадратное основание обеспечивает устойчивую напольную фиксацию. Очиститель воздуха Karcher AF 50 обладает сенсорной панелью, которая позволяет определиться с подходящими параметрами. Блокировка ограничивает доступ к функционалу. За автоматическое выключение прибора в определенный временной отрезок несет ответственность программируемый таймер. Дисплей уведомляет о заданных настройках. Индикатор сигнализирует, что настало время заменить или очистить фильтрующие элементы. После активации ночного режима уменьшается уровень шума и потребление электричества.

Отзывы о товаре Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Очиститель воздуха Karcher AF 50 удаляет витающие в воздухе частицы пыли, загрязнения и другие аллергены. Мощности достаточно для обслуживания площади до 50 м?. Угольный фильтр нейтрализует посторонние запахи. Квадратное основание обеспечивает устойчивую напольную фиксацию. Очиститель воздуха Karcher AF 50 обладает сенсорной панелью, которая позволяет определиться с подходящими параметрами. Блокировка ограничивает доступ к функционалу. За автоматическое выключение прибора в определенный временной отрезок несет ответственность программируемый таймер. Дисплей уведомляет о заданных настройках. Индикатор сигнализирует, что настало время заменить или очистить фильтрующие элементы. После активации ночного режима уменьшается уровень шума и потребление электричества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 32230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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