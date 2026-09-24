Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
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Характеристики
Описание товара Воздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
Очиститель воздуха Karcher AF 50 удаляет витающие в воздухе частицы пыли, загрязнения и другие аллергены. Мощности достаточно для обслуживания площади до 50 м?. Угольный фильтр нейтрализует посторонние запахи. Квадратное основание обеспечивает устойчивую напольную фиксацию. Очиститель воздуха Karcher AF 50 обладает сенсорной панелью, которая позволяет определиться с подходящими параметрами. Блокировка ограничивает доступ к функционалу. За автоматическое выключение прибора в определенный временной отрезок несет ответственность программируемый таймер. Дисплей уведомляет о заданных настройках. Индикатор сигнализирует, что настало время заменить или очистить фильтрующие элементы. После активации ночного режима уменьшается уровень шума и потребление электричества.
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