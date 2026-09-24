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Очиститель воздуха Airgle AG300 купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Airgle AG300

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Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 1
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 2
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 3
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 4
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 5
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 6
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 7
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 8
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 9
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 10
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 11
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 12
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 13
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 14
Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 1
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 2
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 3
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 4
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 5
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 6
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 7
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 8
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 9
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 10
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 11
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 12
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 13
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 14
  • Очиститель воздуха Airgle AG300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 120 руб. 
Начислим 626 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Очиститель воздуха Airgle AG300
39 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Airgle
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х25
Вес, кг.
5.7

Описание товара Очиститель воздуха Airgle AG300

Очиститель воздуха Airgle AG300 станет бессменным ассистентом в семьях с маленькими детьми и придется как нельзя кстати всем тем, кто страдает аллергическими заболеваниями и предъявляет высокие требования к качеству воздушного потока. Производительности представленной модели достаточно для обеспечения полноценной работы в помещениях площадью до 20 кв. м. Конструкцией устройства предусмотрен функциональный дисплей, оперативно информирующий о выбранных параметрах. Для дистанционного управления очистителем воздуха Airgle AG300 достаточно скачать соответствующее приложение на ваш смартфон. Внутри домашнего помощника спрятано несколько фильтров, которые не оставят ни единого шанса болезнетворным микроорганизмам и мельчайших загрязнениям. Кроме того, прибор способен эффективно нейтрализовать неприятные запахи благодаря угольному фильтру, а также улавливать крупные частицы шерсти и пыли, исключая вероятность их попадания на внутренние элементы.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Airgle AG300




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Airgle
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Airgle AG300 станет бессменным ассистентом в семьях с маленькими детьми и придется как нельзя кстати всем тем, кто страдает аллергическими заболеваниями и предъявляет высокие требования к качеству воздушного потока. Производительности представленной модели достаточно для обеспечения полноценной работы в помещениях площадью до 20 кв. м. Конструкцией устройства предусмотрен функциональный дисплей, оперативно информирующий о выбранных параметрах. Для дистанционного управления очистителем воздуха Airgle AG300 достаточно скачать соответствующее приложение на ваш смартфон. Внутри домашнего помощника спрятано несколько фильтров, которые не оставят ни единого шанса болезнетворным микроорганизмам и мельчайших загрязнениям. Кроме того, прибор способен эффективно нейтрализовать неприятные запахи благодаря угольному фильтру, а также улавливать крупные частицы шерсти и пыли, исключая вероятность их попадания на внутренние элементы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Airgle AG300 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 39120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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