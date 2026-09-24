Очиститель воздуха Airgle AG300
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Airgle AG300
Очиститель воздуха Airgle AG300 станет бессменным ассистентом в семьях с маленькими детьми и придется как нельзя кстати всем тем, кто страдает аллергическими заболеваниями и предъявляет высокие требования к качеству воздушного потока. Производительности представленной модели достаточно для обеспечения полноценной работы в помещениях площадью до 20 кв. м. Конструкцией устройства предусмотрен функциональный дисплей, оперативно информирующий о выбранных параметрах. Для дистанционного управления очистителем воздуха Airgle AG300 достаточно скачать соответствующее приложение на ваш смартфон. Внутри домашнего помощника спрятано несколько фильтров, которые не оставят ни единого шанса болезнетворным микроорганизмам и мельчайших загрязнениям. Кроме того, прибор способен эффективно нейтрализовать неприятные запахи благодаря угольному фильтру, а также улавливать крупные частицы шерсти и пыли, исключая вероятность их попадания на внутренние элементы.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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