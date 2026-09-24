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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 2
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 3
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 4
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 5
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 6
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 7
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 8
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 9
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 10
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 11
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 12
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 13
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 14
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 15
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 16
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 17
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 18
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 19
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 20
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 21
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 2
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 3
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 4
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 5
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 6
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 7
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 8
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 9
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 10
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 11
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 12
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 13
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 14
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 15
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 16
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 17
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 18
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 19
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 20
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 21
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
38 076 руб.  43 570 руб. 

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В наличии
Код товара: 714231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
38 076 руб. -13%
43 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Комлектация
очиститель, документация, дюбель с шурупом х 3 шт., монтажный шаблон, документация, упаковка
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
НЕРА
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.7

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H

Ballu ONEAIR ASP-100 – приточный очиститель воздуха, отличающийся стильным дизайном и богатым набором функций. Поистине флагманская модель. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни. Максимальная производительность при его компактных размерах позволяет осуществлять обновление свежего воздуха в помещении до 40 кв.м и одновременном нахождении там до четырех человек. Высокоэффективная фильтрация за счет НЕРА-фильтра класса H13.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Комлектация
очиститель, документация, дюбель с шурупом х 3 шт., монтажный шаблон, документация, упаковка
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
НЕРА
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
24
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu ONEAIR ASP-100 – приточный очиститель воздуха, отличающийся стильным дизайном и богатым набором функций. Поистине флагманская модель. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни. Максимальная производительность при его компактных размерах позволяет осуществлять обновление свежего воздуха в помещении до 40 кв.м и одновременном нахождении там до четырех человек. Высокоэффективная фильтрация за счет НЕРА-фильтра класса H13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - стоимость товара 38076 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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