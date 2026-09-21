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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) купить с доставкой в Москве
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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS)

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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 1
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 2
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 3
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 4
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 5
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 6
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 7
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 8
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 9
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 10
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 11
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 12
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 13
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 14
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 15
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 16
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 17
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 18
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 19
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 20
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 21
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 22
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 23
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 24
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 25
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 1
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 2
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 3
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 4
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 5
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 6
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 7
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 8
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 9
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 10
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 11
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 12
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 13
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 14
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 15
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 16
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 17
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 18
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 19
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 20
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 21
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 22
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 23
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 24
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 25
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700507
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Характеристики

Бренд
Venta
Тип товара
Мойка воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х30
Вес, кг.
4.2

Описание товара Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS)

Увлажнители-мойки воздуха серии Сomfort Plus восстанавливают здоровую влажность воздуха в помещении до значений 40-60% и удаляют большинство домашних аллергенов без использования сменных фильтров и картриджей. Comfort Plus 25 - это увлажнитель-очиститель воздуха, который идеально подходит для помещений площадью до 45 кв. м. Благодаря своим компактным размерам мойка воздуха чаще всего используется в небольших помещениях: детских комнатах, спальнях, кабинетах. Это очень тихая мойка воздуха (уровень шума на ночном режиме - всего 24 дБА) и энергосберегающая (потребление электроэнергии на ночном режиме – всего 3 Вт).

Отзывы о товаре Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS)




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Характеристики
Бренд
Venta
Тип товара
Мойка воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнители-мойки воздуха серии Сomfort Plus восстанавливают здоровую влажность воздуха в помещении до значений 40-60% и удаляют большинство домашних аллергенов без использования сменных фильтров и картриджей. Comfort Plus 25 - это увлажнитель-очиститель воздуха, который идеально подходит для помещений площадью до 45 кв. м. Благодаря своим компактным размерам мойка воздуха чаще всего используется в небольших помещениях: детских комнатах, спальнях, кабинетах. Это очень тихая мойка воздуха (уровень шума на ночном режиме - всего 24 дБА) и энергосберегающая (потребление электроэнергии на ночном режиме – всего 3 Вт).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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