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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый, золотой
Обслуживаемая площадь, м?
100
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712434
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Описание товара Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A)
Очиститель воздуха Dreame PM10 золотистого цвета оснащен двумя УФ-лампами и четырьмя ступенями фильтрации. Он предназначен для очистки помещений площадью до 100 м? от пыли, аллергенов, шерсти животных, бактерий, вирусов. Модель сможет убрать твердые частицы с интенсивностью до 300 м?/ч и формальдегиды – до 175 м?/ч. Система ионизации насыщает воздух отрицательно заряженными частицами. Она уменьшает количество аллергенов, устраняет запахи, создает ощущение свежести. 10 скоростей вентилятора позволяют тонко настраивать очистку под разные задачи: при низкой мощности устройство будет работать тихо, при высокой – быстро очистить воздух от загрязнений. С помощью 4 автопрограмм можно запустить режимы работы без ручных настроек.
Очиститель воздуха Dreame PM10 оснащен системой самодиагностики. Оборудование автоматически определяет неисправность и выводит ошибку для уведомления пользователя. Модель оснащена Wi-Fi. Это позволяет подключать очиститель к экосистеме Умный дом Dreamehome и мобильным устройствам. Вы сможете управлять устройством с пульта ДУ, через мобильное приложение Dreamehome и на сенсорной панели. С помощью таймера можно запрограммировать время работы с точностью до минуты. Колесики делают прибор мобильным и упрощают его перемещение по твердой поверхности.
Очиститель воздуха Dreame PM10 золотистого цвета оснащен двумя УФ-лампами и четырьмя ступенями фильтрации. Он предназначен для очистки помещений площадью до 100 м? от пыли, аллергенов, шерсти животных, бактерий, вирусов. Модель сможет убрать твердые частицы с интенсивностью до 300 м?/ч и формальдегиды – до 175 м?/ч. Система ионизации насыщает воздух отрицательно заряженными частицами. Она уменьшает количество аллергенов, устраняет запахи, создает ощущение свежести. 10 скоростей вентилятора позволяют тонко настраивать очистку под разные задачи: при низкой мощности устройство будет работать тихо, при высокой – быстро очистить воздух от загрязнений. С помощью 4 автопрограмм можно запустить режимы работы без ручных настроек.
Очиститель воздуха Dreame PM10 оснащен системой самодиагностики. Оборудование автоматически определяет неисправность и выводит ошибку для уведомления пользователя. Модель оснащена Wi-Fi. Это позволяет подключать очиститель к экосистеме Умный дом Dreamehome и мобильным устройствам. Вы сможете управлять устройством с пульта ДУ, через мобильное приложение Dreamehome и на сенсорной панели. С помощью таймера можно запрограммировать время работы с точностью до минуты. Колесики делают прибор мобильным и упрощают его перемещение по твердой поверхности.
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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