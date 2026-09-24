Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SMAX
63 419 руб.
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SMAX
Ballu ONEAIR ASP-200SMAX – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Передняя панель корпуса покрыта стильной и технологичной тканью, которая будет сочетаться с любым дизайнерским решением в вашем помещении. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. В комплекте высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт, который подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99.9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2.5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (в комплекте) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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