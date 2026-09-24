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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
белый
Обслуживаемая площадь, м?
75
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
60 401 руб.  68 980 руб. 

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57 381 руб. 

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В наличии
Код товара: 714230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
60 401 руб. -12%
68 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
белый
Комлектация
Очиститель воздуха, пульт, фильтр, упаковка
Индикация
включения, режимов работы, температуры входящего воздуха, работы УФ обработки воздуха, скорости воздушного потока, уровня CO2, работы генератора холодной плазмы, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
75
Фильтры
Фильтр тонкой очистки М5, HEPA (фильтр тонкой очистки)
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
1285
Габаритные размеры
440х570х190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х24
Вес, кг.
9

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW

Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик (опция) CO2 контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
белый
Комлектация
Очиститель воздуха, пульт, фильтр, упаковка
Индикация
включения, режимов работы, температуры входящего воздуха, работы УФ обработки воздуха, скорости воздушного потока, уровня CO2, работы генератора холодной плазмы, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
75
Фильтры
Фильтр тонкой очистки М5, HEPA (фильтр тонкой очистки)
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Источник питания
от сети
Развернуть
Потребляемая мощность
1285
Габаритные размеры
440х570х190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик (опция) CO2 контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW – стоимость товара 60401 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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