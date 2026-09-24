Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%38 076 руб. 43 570 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 714232
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
38 076 руб. -13%
43 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
очиститель, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
1024
Габаритные размеры
320x225x425 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.7
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
Ballu ONEAIR ASP-100WH — приточно-очистительная установка с электрическим нагревателем, обеспечивающая подачу до 125 м? свежего воздуха в час и тонкую очистку с помощью фильтрa HEPA H13. Устройство эффективно поддерживает комфортную температуру и подходит для помещений площадью до 40 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
очиститель, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
1024
Габаритные размеры
320x225x425 мм
Страна производитель
Китай
Ballu ONEAIR ASP-100WH — приточно-очистительная установка с электрическим нагревателем, обеспечивающая подачу до 125 м? свежего воздуха в час и тонкую очистку с помощью фильтрa HEPA H13. Устройство эффективно поддерживает комфортную температуру и подходит для помещений площадью до 40 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 38076 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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