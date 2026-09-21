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Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) купить с доставкой в Москве
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Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF)

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Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 1
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 2
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 3
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 4
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 5
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 6
Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Климатический комплекс
Тип увлажнителя
традиционный
Установка
напольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
24 ч
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 1
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 2
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 3
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 4
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 5
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 6
  • Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697259
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Характеристики

Бренд
Funai
Тип товара
Климатический комплекс
Тип увлажнителя
традиционный
Установка
напольная
Цвет
черный
Индикация
загрязнения фильтра, индикатор низкого уровня воды
Фильтры
HEPA-фильтр класса H10
Емкость резервуара для воды
6
Расход воды, мл/ч
600 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Продолжительность работы
24 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х33х28
Вес, кг.
7.6

Описание товара Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF)

Климатические комплексы TORII обладают встроенным гигростатом, который позволяет с точностью до 1% устанавливать желаемый уровень влажности в помещении. Резервуар для воды объемом 6 литров и максимальная производительность до 600 мл/ч обеспечивают 10 часов непрерывной работы без долива воды. Комфортный микроклимат в помещении достигается благодаря естественному типу увлажнения, без капель и налета.

Отзывы о товаре Климатический комплекс TORII CC-TRE600/6.0(GF)




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Характеристики
Бренд
Funai
Тип товара
Климатический комплекс
Тип увлажнителя
традиционный
Установка
напольная
Цвет
черный
Индикация
загрязнения фильтра, индикатор низкого уровня воды
Фильтры
HEPA-фильтр класса H10
Емкость резервуара для воды
6
Расход воды, мл/ч
600 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Развернуть
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Продолжительность работы
24 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Климатические комплексы TORII обладают встроенным гигростатом, который позволяет с точностью до 1% устанавливать желаемый уровень влажности в помещении. Резервуар для воды объемом 6 литров и максимальная производительность до 600 мл/ч обеспечивают 10 часов непрерывной работы без долива воды. Комфортный микроклимат в помещении достигается благодаря естественному типу увлажнения, без капель и налета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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