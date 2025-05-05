Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)
Всего за одну минуту очистку проходит 8330 литров воздуха. Очиститель прекрасно подходит для помещений площадью до 60 м2, а с очисткой воздуха в помещении площадью 40м2 устройство справляется всего за 15 минут, а для очистки воздуха в помещении 30м2 достаточно лишь 11 минут. Чистый воздух далее распределяется по всем углам помещения. При фильтрации эффективность удаления частиц диаметром от 0,3 мкм составляет 99,97%. При работе Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro постоянно отслеживает качество воздуха и регулирует скорость очистки соответственно. Данные о качестве воздуха и концентрации PM2.5/PM10, которые измеряются специальным лазерным датчиком, отражаются на OLED-дисплее и в приложении. При желании там же можно настроить параметры очистки вручную, выставить таймер включения/выключения или установить защиту от шалостей детей. Для очистки используется тройная система фильтрации, в которую входит фильтр предварительной очистки, высокоэффективный фильтр Xiaomi и высококачественный фильтр с активированным углем. Фильтр с активированным углем не требует частой замены и служит 6-12 месяцев в зависимости от частоты использования устройства. Помимо очистки, Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro также оснащен функцией ионизации воздуха, придавая ему ощущение свежести, какое бывает после грозы. В комнате с очистителем можно спокойно спать: в специальном ночном режиме отключается яркая подсветка, а также сильно понижается уровень шума.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. Качественный
Достоинства:
Комментарий:
определяется устройством чистит воздух великолепно вся шерсть от кучи животных на нем если поставить рядом с колачьим лотком, то чистит запахи
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за товар! Фильтр идеально подошёл к очистителю, в приложении сразу показал 100%. Всё отлично, довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, встал как родной
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, установился без проблем, очистителем распознался
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр определился правильно, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Поменял, работает! Нет проблем. Счетчик обнулился автоматически
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр пришел без дополнительной упаковки, в "родной коробке", целой, не битой. Сам фильтр без изъянов, вставили в очиститель воздуха, показал 99%.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел без проблем. Чип считался. Хорошая реплика
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр подошел по габаритам, чип читается устройство его видит без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, выглядит почти как оригинал, даже надписи на китайском на пластике, кто думает что это ориг, на свет внутрь посмотрите и поймете разницу, пластик отличается
Достоинства:
Комментарий:
установилось и работает, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
1. Фильтр подходит для 4 про; 2. Фильтр имеет метку, и она работает (отсчёт оставшихся дней пошёл заново); 3. Про качество фильтрации объективно сказать не могу (приборов нет), но субъективно - он работает
Достоинства:
Комментарий:
Метка сработала, автоматически обновил срок эксплуатации до 100%
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр подошел к очистителю 4 pro, есть отличия от оригинального фильтра - диаметр отверстия больше чем у оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло, чип сработал. Воздух через сутки снова мягкий
Достоинства:
Комментарий:
подошёл ошибки не высветились.
Достоинства:
Комментарий:
Для эйр пунифаер 4 про подошел. Сравнил в лоб с оригинальным - качество 1 в 1
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр встал как полной, все определилось, обновил срок службы сам, без сброса
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр отлично подошёл к нашему очистителюспасибо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло определился сто процентов, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
фильтр отличный метку считал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр, просто купил и поставил, работает, метка считал, огромное спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Подходит именно к той модели сяоми к которой написано . Метка работает все как и с оригинальным фильтром от сяоми
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр выглядит как оригинал и работаеи по штрих коду оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Подошел на все 100, после замены сразу очиститель написал состояние фильтра 100%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр! Подошел к очистителю.
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр, по крайней мере внешне, один в один оригинал, подошёл, очиститель его распознал.
Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. Качественный
Достоинства:
Комментарий:
определяется устройством чистит воздух великолепно вся шерсть от кучи животных на нем если поставить рядом с колачьим лотком, то чистит запахи
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за товар! Фильтр идеально подошёл к очистителю, в приложении сразу показал 100%. Всё отлично, довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, встал как родной
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, установился без проблем, очистителем распознался
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр определился правильно, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Поменял, работает! Нет проблем. Счетчик обнулился автоматически
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр пришел без дополнительной упаковки, в "родной коробке", целой, не битой. Сам фильтр без изъянов, вставили в очиститель воздуха, показал 99%.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел без проблем. Чип считался. Хорошая реплика
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр подошел по габаритам, чип читается устройство его видит без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, выглядит почти как оригинал, даже надписи на китайском на пластике, кто думает что это ориг, на свет внутрь посмотрите и поймете разницу, пластик отличается
Достоинства:
Комментарий:
установилось и работает, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
1. Фильтр подходит для 4 про; 2. Фильтр имеет метку, и она работает (отсчёт оставшихся дней пошёл заново); 3. Про качество фильтрации объективно сказать не могу (приборов нет), но субъективно - он работает
Достоинства:
Комментарий:
Метка сработала, автоматически обновил срок эксплуатации до 100%
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр подошел к очистителю 4 pro, есть отличия от оригинального фильтра - диаметр отверстия больше чем у оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло, чип сработал. Воздух через сутки снова мягкий
Достоинства:
Комментарий:
подошёл ошибки не высветились.
Достоинства:
Комментарий:
Для эйр пунифаер 4 про подошел. Сравнил в лоб с оригинальным - качество 1 в 1
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр встал как полной, все определилось, обновил срок службы сам, без сброса
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр отлично подошёл к нашему очистителюспасибо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло определился сто процентов, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
фильтр отличный метку считал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр, просто купил и поставил, работает, метка считал, огромное спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Подходит именно к той модели сяоми к которой написано . Метка работает все как и с оригинальным фильтром от сяоми
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр выглядит как оригинал и работаеи по штрих коду оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Подошел на все 100, после замены сразу очиститель написал состояние фильтра 100%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр! Подошел к очистителю.
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр, по крайней мере внешне, один в один оригинал, подошёл, очиститель его распознал.