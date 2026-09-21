Очиститель воздуха Karcher AF 30 [1.024-821.0]
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Karcher AF 30 [1.024-821.0]
Превосходное решение для очистки воздуха в помещениях средних размеров, например жилых комнатах и офисах: аппарат AF 30, оснащенный системой многократной фильтрации, удаляет из воздуха аллергены, вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и алфавитно-цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM 2.5 в мкг/м?), температуру и относительную влажность воздуха, а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0.3 мкм составляет 99.95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).
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