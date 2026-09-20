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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey

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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 1
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 2
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 3
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 4
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 5
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 6
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 7
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 8
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 9
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678847
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey

Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W представлен в настольном сером корпусе с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками, антибактериальным покрытием внутренних стенок бака. Вы можете управлять устройством через мобильное приложение Smart Life или голосового помощника Алиса. Дисплей отображает текущий уровень влажности в комнате и предупреждает о низком уровне воды в емкости. УЗ-устройство Deerma DEM-F950W с баком на 8 л и поддержкой верхнего долива поддерживает непрерывную работу в течение суток. Вы можете настраивать таймер, вручную регулировать интенсивность испарения или использовать автоматический режим. В целях защиты срабатывает система автоотключения при пустой емкости.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W Grey




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950W представлен в настольном сером корпусе с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками, антибактериальным покрытием внутренних стенок бака. Вы можете управлять устройством через мобильное приложение Smart Life или голосового помощника Алиса. Дисплей отображает текущий уровень влажности в комнате и предупреждает о низком уровне воды в емкости. УЗ-устройство Deerma DEM-F950W с баком на 8 л и поддержкой верхнего долива поддерживает непрерывную работу в течение суток. Вы можете настраивать таймер, вручную регулировать интенсивность испарения или использовать автоматический режим. В целях защиты срабатывает система автоотключения при пустой емкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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