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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500

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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 8
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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 10
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
42х35х29
Вес, кг.
2.6

Описание товара Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500

Увлажнитель серии Aura Ballu UHB-1500 - это уникальное сочетание современных технологий увлажнения воздуха, воплощенные в непревзойденном дизайне и гарантирующие исключительную атмосферу комфорта, свежести и уюта в вашем доме. Плавные линии корпуса моментально привлекают внимание, двухуровневая подсветка подчеркивает выразительный черный цвет прибора и придает дополнительную эстетичность его внешнему виду, а специальное покрытие soft touch обладает мягким и приятным тактильным эффектом при его касании. Безупречный комфорт с увлажнителем Aura гарантирован благодаря широкому набору интеллектуальных режимов, включая режим «теплого пара», 3 скоростей увлажнения воздуха, эргономичного пульта дистанционного управления, таймера и автоматического режима работы.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель серии Aura Ballu UHB-1500 - это уникальное сочетание современных технологий увлажнения воздуха, воплощенные в непревзойденном дизайне и гарантирующие исключительную атмосферу комфорта, свежести и уюта в вашем доме. Плавные линии корпуса моментально привлекают внимание, двухуровневая подсветка подчеркивает выразительный черный цвет прибора и придает дополнительную эстетичность его внешнему виду, а специальное покрытие soft touch обладает мягким и приятным тактильным эффектом при его касании. Безупречный комфорт с увлажнителем Aura гарантирован благодаря широкому набору интеллектуальных режимов, включая режим «теплого пара», 3 скоростей увлажнения воздуха, эргономичного пульта дистанционного управления, таймера и автоматического режима работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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