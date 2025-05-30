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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)

26 Отзывы
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 1
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 2
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 3
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 4
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 5
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 6
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 7
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 8
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 9
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 10
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 11
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 12
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 13
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 14
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 15
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 16
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 17
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 18
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
паровой
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная
Цвет
белый
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  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 2
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  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 10
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  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 12
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  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 14
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 15
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 16
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 17
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 18
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 19
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553943
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
паровой
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная
Цвет
белый
Комлектация
Документация, Очиститель воздуха
Индикация
включения, загрязненности фильтра
Фильтры
HEPA-фильтр, угольный
Гигростат
да
Потребляемая мощность
27
Габаритные размеры
220x355x220 мм
Размеры в упаковке, см
43х27х27
Вес, кг.
4.8

Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)

Очиститель воздуха XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact EUВысокоэффективная фильтрация — улавливает 99.97% частиц размером от 0.3 микрона. Эффективно противодействуя пыльце животных и другим аллергенам.PCADR 230 м3/ч, воздухозаборник 360°, что означает возможность фильтрации воздуха в комнатах площадью от 16 м2 до 27 м2.Мониторинг качества воздуха в режиме реального времени с интуитивно понятным четырехцветным индикатором.Интеллектуальное управление с помощью приложения Mi Home, а также работает с Ok Google, alexa.Ультра-тихий и энергоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока - шум работы всего 20 дБ в спящем режиме; максимальная потребляемая мощность 27 Вт (на 1/3 ниже, чем у конкурентов).



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь действительно будет очищать воздух от загрязнений
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс, но разницы воздуха не вижу))))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для сезона пыльцы, вроде работает, по крайней мере запахи быстро поглощает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшой квартиры самое то
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольны! В автоматическом режиме очиститель работает хорошо, безшумно. Через приложение все работает. Покупали в детскую.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо убирает запахи, для аллергиков очень нужная вещь
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Умар М.

Достоинства:


Комментарий:
Использую уже неделю. Вроде справляется со своей функцией очистки воздуха. Когда в воздухе чувствуется запах от готовки, включается на максимум в автоматическом режиме, т.е. датчик понимает, что воздух стал хуже. Не разобрался, как через приложение подключить очиститель.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все работает, будем посмотреть.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. В комнате действительно чувствуется свежий воздух.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Товар пришел в заводской коробке, обвернутой пленкой в несколько слоев. Подключила к приложению без проблем (единственное, пришлось переключить регион с Китая на РФ, остальные приборы у меня для Китая, так что буду переключаться туда-сюда, но мне не принципиально). На авто и ночном режимах очень тихо, на ручном режиме (сердечко) можно регулировать интенсивность забора воздуха, у меня в видео стоит почти на максимуме (можно оценить шум). В общем, всем довольна.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Надежда У.

Достоинства:


Комментарий:
все устроило. Опыта много по использованию разных воздухоочистителей. нравится что есть ночной режим. если закрыть окно на ночь при цветении ольхи, то с утра не енок просыпается не отечным. так что точно работает и компактен. дневнойрежим шумит, но терпимо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ростислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фантастический очиститель,были друзья в гостях и начали делать кальян,я боялся что все провоняет гарью,но не осталось и следа вони через 5мин. Очиститель отлично справляется в автоматическом режиме
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Vladimir T.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирали между версией Pro и этой, решили начать с малого и не пожалели. Датчик показывает заметную разницу от очистителя. Если вам важно, чтобы прибор был нешумный - этот подойдет, плюс. сама кнопка включения издает «мягкий» короткий звук, обычно у домашней техники сигнал намного звонче и противнее. Управление тоже понятное. Из минусов - после удаления защитной пленки верхняя панель некрасиво запотевает, как будто в разводах постоянно. В целом очень достойно, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, пришол вовремя
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Европейская версия , без проблем подключился к Mi Home Воздух стал значительно чище Работает негромко на средней и ниже мощности На максимальной , очень громкий шум Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Тэнгули Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Рекомендую. Доставка в срок!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, в режиме автомат совсем его не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Комплектную вилку (переходник) рекомендую поменять сразу после покупки. В остальном всё супер, подключил к ми хом, всё работает. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,хороший очиститель
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
D K.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию, работает непрерывно больше месяца
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алиса Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, упаковка не нарушена, все отлично. Сам очиститель неплохой, подключили к умному дому Алисе, чтобы управлять сценариями совместно с остальными приборами. Изначально к михом подключили через материковый Китай, но когда туда же подключали увлажнитель, то он его не находит. В итоге увлажнитель подключен через Россию, а очиститель через Китай. Оба отображаются в приложении, но возможности управлять очистителем нет, только если менять регион, там уже будут все настройки. Через Алису можно управлять, но там нет данных о замене фильтра. В скриншоте приложила, как отображается. Так же хочу отметить момент, что если рядом работает увлажнитель, то воздух моментально становится грязным, горит красный опасный уровень, так и не поняла по какой причине… поставили подальше друг от друга и настроила, чтобы работали в разное время. В целом работают исправно, насколько справляется с задачей сказать не могу)
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, товар пришел целый и исправный, подключили работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
включил дома, он показал, что состояние воздуха отличное, если проветривать квартиру во время смога, то показывает что воздух плохой
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший очиститель воздуха. Работает тихо. Для комнаты
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный воздухоочиститель. пользуюсь две недели. значительных перемен состояния воздуха не заметил. При приготовлении пищи реагирует моментально, загорается индексация.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Галуст Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь несколько месяцев. Пыли собрал немного, но как только девушка душится - он сразу включает красный уровень угрозы. Значит действительно рабочий инструмент.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
паровой
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная
Цвет
белый
Комлектация
Документация, Очиститель воздуха
Индикация
включения, загрязненности фильтра
Фильтры
HEPA-фильтр, угольный
Гигростат
да
Потребляемая мощность
27
Габаритные размеры
220x355x220 мм
Описание
Очиститель воздуха XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact EUВысокоэффективная фильтрация — улавливает 99.97% частиц размером от 0.3 микрона. Эффективно противодействуя пыльце животных и другим аллергенам.PCADR 230 м3/ч, воздухозаборник 360°, что означает возможность фильтрации воздуха в комнатах площадью от 16 м2 до 27 м2.Мониторинг качества воздуха в режиме реального времени с интуитивно понятным четырехцветным индикатором.Интеллектуальное управление с помощью приложения Mi Home, а также работает с Ok Google, alexa.Ультра-тихий и энергоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока - шум работы всего 20 дБ в спящем режиме; максимальная потребляемая мощность 27 Вт (на 1/3 ниже, чем у конкурентов).


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь действительно будет очищать воздух от загрязнений
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс, но разницы воздуха не вижу))))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для сезона пыльцы, вроде работает, по крайней мере запахи быстро поглощает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшой квартиры самое то
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольны! В автоматическом режиме очиститель работает хорошо, безшумно. Через приложение все работает. Покупали в детскую.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо убирает запахи, для аллергиков очень нужная вещь
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Умар М.

Достоинства:


Комментарий:
Использую уже неделю. Вроде справляется со своей функцией очистки воздуха. Когда в воздухе чувствуется запах от готовки, включается на максимум в автоматическом режиме, т.е. датчик понимает, что воздух стал хуже. Не разобрался, как через приложение подключить очиститель.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все работает, будем посмотреть.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. В комнате действительно чувствуется свежий воздух.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Товар пришел в заводской коробке, обвернутой пленкой в несколько слоев. Подключила к приложению без проблем (единственное, пришлось переключить регион с Китая на РФ, остальные приборы у меня для Китая, так что буду переключаться туда-сюда, но мне не принципиально). На авто и ночном режимах очень тихо, на ручном режиме (сердечко) можно регулировать интенсивность забора воздуха, у меня в видео стоит почти на максимуме (можно оценить шум). В общем, всем довольна.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Надежда У.

Достоинства:


Комментарий:
все устроило. Опыта много по использованию разных воздухоочистителей. нравится что есть ночной режим. если закрыть окно на ночь при цветении ольхи, то с утра не енок просыпается не отечным. так что точно работает и компактен. дневнойрежим шумит, но терпимо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ростислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фантастический очиститель,были друзья в гостях и начали делать кальян,я боялся что все провоняет гарью,но не осталось и следа вони через 5мин. Очиститель отлично справляется в автоматическом режиме
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Vladimir T.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирали между версией Pro и этой, решили начать с малого и не пожалели. Датчик показывает заметную разницу от очистителя. Если вам важно, чтобы прибор был нешумный - этот подойдет, плюс. сама кнопка включения издает «мягкий» короткий звук, обычно у домашней техники сигнал намного звонче и противнее. Управление тоже понятное. Из минусов - после удаления защитной пленки верхняя панель некрасиво запотевает, как будто в разводах постоянно. В целом очень достойно, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, пришол вовремя
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Европейская версия , без проблем подключился к Mi Home Воздух стал значительно чище Работает негромко на средней и ниже мощности На максимальной , очень громкий шум Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Тэнгули Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Рекомендую. Доставка в срок!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, в режиме автомат совсем его не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Комплектную вилку (переходник) рекомендую поменять сразу после покупки. В остальном всё супер, подключил к ми хом, всё работает. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,хороший очиститель
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
D K.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию, работает непрерывно больше месяца
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алиса Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, упаковка не нарушена, все отлично. Сам очиститель неплохой, подключили к умному дому Алисе, чтобы управлять сценариями совместно с остальными приборами. Изначально к михом подключили через материковый Китай, но когда туда же подключали увлажнитель, то он его не находит. В итоге увлажнитель подключен через Россию, а очиститель через Китай. Оба отображаются в приложении, но возможности управлять очистителем нет, только если менять регион, там уже будут все настройки. Через Алису можно управлять, но там нет данных о замене фильтра. В скриншоте приложила, как отображается. Так же хочу отметить момент, что если рядом работает увлажнитель, то воздух моментально становится грязным, горит красный опасный уровень, так и не поняла по какой причине… поставили подальше друг от друга и настроила, чтобы работали в разное время. В целом работают исправно, насколько справляется с задачей сказать не могу)
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, товар пришел целый и исправный, подключили работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
включил дома, он показал, что состояние воздуха отличное, если проветривать квартиру во время смога, то показывает что воздух плохой
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший очиститель воздуха. Работает тихо. Для комнаты
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный воздухоочиститель. пользуюсь две недели. значительных перемен состояния воздуха не заметил. При приготовлении пищи реагирует моментально, загорается индексация.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Галуст Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь несколько месяцев. Пыли собрал немного, но как только девушка душится - он сразу включает красный уровень угрозы. Значит действительно рабочий инструмент.


Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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