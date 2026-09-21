Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 оснащен специальным картриджем, который способствует значительному смягчению воды, что препятствует образованию посторонних соединений на внутренних элементах прибора. Используя этого стильного и компактного помощника, вы наполните воздушный поток живительной влагой, которая так необходима коже в отопительный сезон. Доступ к возможностям устройства обеспечивает сенсорная панель управления. Объем резервуара для воды увеличен до 5.2 л, а в течение часа увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 расходует не более 350 мл, что обеспечивает его продолжительную автономную работу. Запрограммировав таймер на подходящий временной отрезок, вам не придется самостоятельно выключать прибор. Производительности представленной модели достаточно для полноценной работы в помещениях площадью до 30 кв.м.
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, белые
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