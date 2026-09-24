Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 790 руб. 7 990 руб.
В наличии
Код товара: 678792
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб. -40%
7 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х25
Вес, кг.
2.7
Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-SJS300W – ультразвуковая модель с резервуаром для воды объемом 4.4 л, которая способна проработать до 14 часов без необходимости долива. Устройство обладает расходом воды 300 мл/ч и подойдет для использования в помещении площадью до 25 м?. Уровень шума в процессе работы прибора не превышает 36 дБ, что позволит не выключать его на ночь. Верхний залив воды обеспечивает удобство при использовании модели: вам не придется нести резервуар к крану, чтобы наполнить его водой.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
-
В наличииЦена 11 430 руб. 23 750 руб.2858 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 13 210 руб. 29 690 руб.3303 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 14 241 руб.3561 руб. в СплитМойка воздуха Ballu AW-350
-
В наличииЦена 19 941 руб.4986 руб. в СплитОхладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
-
В наличииЦена 20 891 руб. 23 040 руб.5223 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-SJS300W – ультразвуковая модель с резервуаром для воды объемом 4.4 л, которая способна проработать до 14 часов без необходимости долива. Устройство обладает расходом воды 300 мл/ч и подойдет для использования в помещении площадью до 25 м?. Уровень шума в процессе работы прибора не превышает 36 дБ, что позволит не выключать его на ночь. Верхний залив воды обеспечивает удобство при использовании модели: вам не придется нести резервуар к крану, чтобы наполнить его водой.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W