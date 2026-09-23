Очиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%11 430 руб. 23 750 руб.
В наличии
Код товара: 561201
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 430 руб. -52%
23 750 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
57х30х30
Вес, кг.
5.62
Описание товара Очиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
Очиститель воздуха Electrolux знает, как сделать воздух чистым. Автоматические и индивидуальные режимы позволяют быстро создать правильные условия для здоровой жизни круглый год. Датчик РМ2.5 ведет непрерывный мониторинг воздуха в помещении и, при необходимости, запускает эффективный режим для быстрого очищения воздуха от опасных невидимых частиц, вирусов, аллергенов и бактерий. Цветовая индикация на дисплее информирует о состоянии воздуха в режиме реального времени.
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Очиститель воздуха Electrolux знает, как сделать воздух чистым. Автоматические и индивидуальные режимы позволяют быстро создать правильные условия для здоровой жизни круглый год. Датчик РМ2.5 ведет непрерывный мониторинг воздуха в помещении и, при необходимости, запускает эффективный режим для быстрого очищения воздуха от опасных невидимых частиц, вирусов, аллергенов и бактерий. Цветовая индикация на дисплее информирует о состоянии воздуха в режиме реального времени.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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