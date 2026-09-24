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Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL купить с доставкой в Москве
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Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL

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Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 1
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 2
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 3
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 4
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 5
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 6
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 7
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 8
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 9
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 10
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Охладитель воздуха
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 1
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 2
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 3
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 4
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 5
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 6
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 7
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 8
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 9
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 10
  • Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 941 руб. 

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18 944 руб. 

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В наличии
Код товара: 702846
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Загружаем...
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Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
19 941 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Охладитель воздуха
Размеры в упаковке, см
65х50х38
Вес, кг.
9.4

Описание товара Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL

Мощный охладитель воздуха Ballu BCOOL-30L CL поможет создать комфортные условия в помещениях площадью до 70м2. Вентилятор с производительностью 1800 м3/ч обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении. Объем бака 30 литров обеспечивает до 18 часов непрерывной работы в режиме охлаждения без дозаправки. Прибор обладает продуманной эргономикой - блок вентилятора складывается в бак, обеспечивая компактное хранение.

Отзывы о товаре Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Охладитель воздуха
Описание
Мощный охладитель воздуха Ballu BCOOL-30L CL поможет создать комфортные условия в помещениях площадью до 70м2. Вентилятор с производительностью 1800 м3/ч обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении. Объем бака 30 литров обеспечивает до 18 часов непрерывной работы в режиме охлаждения без дозаправки. Прибор обладает продуманной эргономикой - блок вентилятора складывается в бак, обеспечивая компактное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19941 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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